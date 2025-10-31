© Булфото Извънредно бе прекъснато заседанието на парламента и се гласува решение за забрана износа на дизел и авиационно гориво от България. В последната седмица има рязък ръст на износа на горива в посока Сърбия. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на трибуна в Народното събрание, след като по-рано днес ГЕРБ предложиха да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната.



"След като е станало ясно, че има износ на горива от България и цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, изведнъж обявяват извънредна точка", каза Мирчев.



Той обясни, че преди 9 дни са поискали изслушване в Народното събрание на ресорните министрите за ситуацията с горивата.



"Нищо от това не се случи, бе ни отказано, а управляващите уверяваха, че всичко е наред и има запаси за 90 дни. Всички знаем, че това са глупости, защото част от търговците на горива не участват в попълването на запасите", заяви Мирчев.



"Днес виждаме пожарни действия, а ние очакваме ясен план. Ще подкрепим забраната, но трябва да бъде поета отговорност за този хаос", допълни той.



