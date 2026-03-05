Ивайло Мирчев преди Съвета по сигурността към Министерски съвет.
По думите му основните рискове пред България са в две посоки. "Първата е потенциална мигрантска вълна, а втората е свързана с енергийните доставки на петрол и втечнен газ. До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и да участва активно във формирането на обща европейска политика. Единственото, което ме тревожи, са български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората", допълни той.
Съпредседателят на "Да, България" каза още, че очаква службите и министрите да запознаят участниците в Съвета по сигурността към МС с реалната ситуация на терен и всички актуални детайли.
“Към момента знам от МВР, че са взети превантивни мерки за защита на българската граница от потенциална мигрантска вълна", заключи Ивайло Мирчев.
