Ивайло Мирчев.
Според партийния лидер, изборът на Андрей Гюров за служебен премиер е шанс за страната, защото така е избегната опасността служебният министър-председател да бъде зависим от Делян Пеевски. А от служебното правителство зависи ограничаването на купения и контролиран вот. “Гюров е доказал, че е независим", каза Мирчев пред БНТ.
По думите му, той с известна изненада е открил на консултациите при президента Илияна Йотова, че приоритетите, които са заявили ПП-ДБ, са и приоритети на президента. Той отрече да е имало договорка с нея за Гюров. “Защото и тя, и ние изложихме едни и същи приоритети: силен МВР министър, който да има куража да се пребори с купувачите на гласове, да се изправи срещу престъпния модел Борисов-Пеевски, да уволни всички шефове на областните дирекции на МВР, главния секретар; областните управители също да бъдат сменени - защото част от купуването на гласове минава от там; а министърът на правосъдието първо трябва да инициира смяната на незаконния и.ф. главния прокурор", заяви той.
Мирчев добави, че трябва да се пресече контролирането на гласове чрез ловните и горските стопанства и да се пресече краденето на милиарди в Министерството на здравеопазването, както и да се стартират реформите, за които настояваха в многобройните си протести младите лекари.
“Ние винаги сме стояли на едно място - Европа, Шенген, силна България в силна Европа, други са се приближавали към нас", каза съпредседателят на “Да, България". И напомни за “един човек" (Бойко Борисов), който “говореше за платноходки в Черно море, строеше Южен поток и гонеше Путин по коридорите да му показва снимки".
На въпрос на водещия за евентуална коалиция на ПП-ДБ с бъдещата формация на Румен Радев, Мирчев отговори: “Не сме видели управленската програма на Радев, не сме видели и хората му. Чухме за Русия и Китай в “Панорама", но не чухме за Европа от Радев - а точно там са добрите примери, не в Русия и Китай."
"Трагедията край Петрохан и Околчица бе използвана по много гнусен политически начин", каза Ивайло Мирчев. И обвини ДАНС, ГДБОП и МВР като цяло, които са имали отношение по случая, че са бездействали в продължение на 5 години. А информацията, поискана от ПП-ДБ за този период така и не е предоставена публично, въпреки че са започнали да излизат много нови факти дори само от предоставените от прокуратурата на парламента документи по разследването за шестимата загинали.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.