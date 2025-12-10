Ивайло Мирчев във Facebook по повод започналия вече протест срещу правителството в "Триъгълника на властта".
Ето и останалата част от публикацията на Мирчев:
Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него.
Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време. На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени.
"Фокус" припомня, че по-рано Комисията за регулиране на съобщенията излезе със становище, с което отрече твърденията относно изкуственото заглушаване на сигнала пред Ларгото.
