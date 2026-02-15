Ивайло Мирчев.
Публикуваме цялото му съобщение без редакторска намеса:
Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката. Причината обаче е ясна – използване на "побългарени“ компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм! Само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над € 55 млн, да не говорим за ненужните термични цикли на основното оборудване, с което се скъсява живота му.
Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО.
Ние ще предприемем действия в следващите дни, включително сезиране на прокуратурата. Ще подготвим и предложения към служебния министър на енергетиката.
