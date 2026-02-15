Сподели close
На 14.02. отново се е скъсало едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревателя на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй". За трети път след пускането на блока на 01.12.2025 г., след проведения ремонт. За това информира депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев.

Публикуваме цялото му съобщение без редакторска намеса:

Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката. Причината обаче е ясна – използване на "побългарени“ компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм! Само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над € 55 млн, да не говорим за ненужните термични цикли на основното оборудване, с което се скъсява живота му.

Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО.

Ние ще предприемем действия в следващите дни, включително сезиране на прокуратурата. Ще подготвим и предложения към служебния министър на енергетиката.