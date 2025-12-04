Николай Денков.
Вотът ще бъде насочен срещу икономическата политика на кабинета.
Денков коментира и изслушването на вътрешния министър, като подчерта, че поведението на настоящия вътрешен министър Даниел Митов и неговия предшественик Калин Стоянов демонстрирало същата "наглост", наблюдавана през последната година.
"Ако е имало проблеми или ексцесии – виновни са протестиращите. Ако обаче 100-хилядното шествие е минало спокойно, това е заслуга на полицията. Истината е точно обратната", каза той и допълни, че протестът е бил мирен, а провокациите са се появили едва след неговия край.
"Няма проявено разкаяние от страна на МВР или правителството и че хората очакват обяснение за случващото се със задържаните младежи", коментира Денков.
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви пред медиите, че ако всички 100 000 души бяха останали в района на Триъгълника на властта, провокациите и щетите вероятно щяха да бъдат много по-сериозни.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира и вчерашния му сблъсък с Делян Пеевски, като заяви, че е видял страха в очите на лидера на "ДПС–Ново начало".
"Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна", каза той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
МиМ
преди 6 мин.
С всяка лъжа пеперастите доказват, че сме наистина 80% дебили. Кой им ги измисля тия небивалици? По-лошото е, че ни смятат наистина за дебили, защото само дебил би им повярвал!
Голям Ботев
преди 13 мин.
На Шиши мнението за Украйна е свързано с неговото собствено оцеляване! Много е лошо когато служиш на двама господари!
_Крис_
преди 1 ч. и 15 мин.
А бе, наведен, не ги разбирам тия работи, ама моя опит обикновено е, че тоя дето е на зор ходи при другите. Ако зора е бил на свинчо, що всички се изреждахте в неговия кабинет, а? Що продължаваш да звъниш и да им ревеш по телефона като зарязане любовница и на шиши, и на бочи? Пази носа само да не заоре като се навеждаш.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.