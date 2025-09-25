ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивайло Мирчев: Няма кворум, защото управляващите не могат да си го осигурят
По думите му управляващите "обикалят света с туристическите куфарчета" и не могат да се съберат за кворум. "Едните са в Япония, другите са в САЩ, третите са в Африка. Има хора навсякъде, ние сме най-парламентарно представената вселенска институция и затова няма кворум", посочи Мирчев.
"Днес Борисов поне призна, че има няколко премиери и което е най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали като в сандвич", пошегува се той.
От своя страна Атанас Славов обърна внимание на вчерашното решение на ВСС да определи Борислав Сарафов за нов 6-месечен период за и.ф. главен прокурор.
"Вчера бяхме свидетели на една безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт и.ф. главен прокурор беше определен за нов шестмесечен период, в нарушение на закона, при нелегитимни действия на ВСС. Прокурорската колегия се е превърнала в шпицкоманда, която изпълнява политически поръчки", допълни той.
Славов апелира министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди ситуацията.
