© Булфото "Няма кворум, защото управляващите не могат да си го осигурят, тъй като не искат да приемат предложените от нас точки", заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента по повод липсата на кворум.



По думите му управляващите "обикалят света с туристическите куфарчета" и не могат да се съберат за кворум. "Едните са в Япония, другите са в САЩ, третите са в Африка. Има хора навсякъде, ние сме най-парламентарно представената вселенска институция и затова няма кворум", посочи Мирчев.



"Днес Борисов поне призна, че има няколко премиери и което е най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали като в сандвич", пошегува се той.



От своя страна Атанас Славов обърна внимание на вчерашното решение на ВСС да определи Борислав Сарафов за нов 6-месечен период за и.ф. главен прокурор.



"Вчера бяхме свидетели на една безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт и.ф. главен прокурор беше определен за нов шестмесечен период, в нарушение на закона, при нелегитимни действия на ВСС. Прокурорската колегия се е превърнала в шпицкоманда, която изпълнява политически поръчки", допълни той.



Славов апелира министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди ситуацията.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.