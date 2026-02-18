Ивайло Мирчев по повод новия служебен кабинет.
Припомняме, че избраният за служебен премиер Андрей Гюров днес представи в президентството кои ще са министрите в служебния кабинет. На "Дондуков“ 2 Илияна Йотова прие предложените имена от бившия подуправител на БНБ. На 12 февруари държавният глава определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет. А крайният срок, който беше поставен от президента Йотова, за да представи правителство Гюров беше утре. Той се е справил ден по-рано с тази задача.
"Оценката за този служебен кабинет ще бъде дадена по действията", заяви още Мирчев и добави какво очакват от ДБ:
"Веднага смяна на всички областни управители, защото трябва да има честни избори. Много силен вътрешен министър - имам голяма надежда, че този вътрешен министър е различен от партиите. Той не може да бъде пришит към една или друга партия. По този начин - смяна на всички шефове на ОДМВР-та. На изборите какво се случваше - полицейски коли превозваха човалите с банкноти с купуваните гласове. Това нещо не трябва да бъде допускано по никакъв начин. Силен правосъден министър, който най-после да разкара този самозванец в кабинета на главния прокурор. Ще стане това, когато предложи нов", каза Мирчев пред bTV.
Според Мирчев трябва да се поиска допълнителна информация от САЩ и от Великобритания, страните, които са санкционирали доста хора в България за корупционните практики, за които те са санкционирани тези лица. И даде пример - "В аргументите за г-н Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани на политически лидер в България. В публичната част на документите Магнитски пише, че подкупи са давани на български политически лидер. Тогава г-н Горанов беше в правителството на Бойко Борисов. Искаме да знаем кой е този политически лидер, за който САЩ знаят, но не споменават. Шанс е в момента за новите министри да проучат и да се разбере".
Съпредседателят на ДБ заяви, че цялото корупционно кранче моделът Борисов-Пеевски трябва да бъде спряно. "Не на последно място към министъра на земеделието има голямо предизвикателство, защото в цялата страна горските, ловните стопанства се възползват в процеса на купуване на гласове, дървата за българите в малките населени места са изключително важни. Това е един от способите, с който се принуждават българите да гласуват правилно и това означава да бъдат сменени и шефовете на горските стопанства".
