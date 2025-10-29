Новини
Ивайло Мирчев: Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов!
Автор: Марияна Стойчева 13:46Коментари (0)0
© Булфото
Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за "Лукойл“. Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива. 

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на санкциите срещу "Лукой" и новината, че "Лукойл'' обяви, че продава международните си активи, предаде репортер на "Фокус".  

Мирчев и допълни, че има кандидати за купувачи. По думите му, в момента, когато рафинерията е била продадена на "Лукойл", времената са били коренно различни

"Когато рафинерията е била продадена на "Лукойл“ БВП на Русия е бил съизмерим с БВП на Белгия", каза още съпредседателят и допълни, че дълги години Бойко Борисов е играл карти с шефа на "Лукойл".

"Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов, аз съм бил на 18 години, когато Костов е продал рафинерията "Лукойл" на Русия", допълни Мирчев. 

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви: 

"ГЕРБ, външният министър, министър-председателят, опитват ли се да извадят Пеевски от санкционния списък "Магнитски".

