Ивайло Мирчев: Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов!

Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за "Лукойл". Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива.



Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на санкциите срещу "Лукой" и новината, че "Лукойл'' обяви, че продава международните си активи, предаде репортер на "Фокус".



Мирчев и допълни, че има кандидати за купувачи. По думите му, в момента, когато рафинерията е била продадена на "Лукойл", времената са били коренно различни



"Когато рафинерията е била продадена на "Лукойл“ БВП на Русия е бил съизмерим с БВП на Белгия", каза още съпредседателят и допълни, че дълги години Бойко Борисов е играл карти с шефа на "Лукойл".



"Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов, аз съм бил на 18 години, когато Костов е продал рафинерията "Лукойл" на Русия", допълни Мирчев.



От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви:



"ГЕРБ, външният министър, министър-председателят, опитват ли се да извадят Пеевски от санкционния списък "Магнитски".