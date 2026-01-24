ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивайло Калфин: Това ни позиционира зле в ЕС, външнополитически е срамота
"Какъв е нашият ангажимент в следващите три години в този борд не е ясно, не е видимо. Освен това е много вероятно този Съвет да влезе в пряко противоречие с резолюция на Обединените нации, в това число и вето, което може да бъде налагано от постоянните членки на Съвета за сигурност за определени действия, които трябва да се извършат от този съвет. В момента ние сме като акушерки на дете, което даже още не е заченато. Толкова далече сме от реалността", категоричен бе Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.
В разговора по видеовръзка се включи и бившият вицепремиер и външен министър и бивш евродепутат Ивайло Калфин.
"Според мен правителството включва България в частния клуб на Доналд Тръмп. Това действително е един клуб, в който всичко се решава от Доналд Тръмп еднолично. Не от американския президент, забележете, а от Тръмп... Влизайки в една подобна частна структура с един едноличен ръководител не виждам по какъв начин България кой точно интерес защитава... Това ни позиционира зле в ЕС, външнополитически е срамота.", посочи Калфин.
Двамата прогнозираха и какво може да се случи, ако Народното събрание откаже да ратифицира влизането на България в Съвета.
"Ще берем такъв срам, че не мога да си представя какво дъно ще стигне нашата външна дипломация и политика. Защото подписан и развян на всеослушание с фанфари и фойерверки договор за участие на България в този Съвет и след това отхвърляне от НС е може би най-голямата... трудно ми е да намеря дума да опиша падението, което може да има нашата външна политика", заяви Керемедчиев.
Калфин не се съгласи с тезата му.
"Да, не е приятно, ако парламентът го отхвърли. Но по-добре една държава да си признае грешката, отколкото да продължава да се окопава в нея. Така че, надявам се след новите избори да има нормален дебат и много искрено се надявам България да не участва в подобни инициативи", сподели още той.
