Ивайло Калфин: Най-сериозният риск за държавния бюджет е свързан с популизма

© Преговорите по европейския бюджет обикновено текат в продължение на две години и винаги ще има напрегнати моменти докато в края на 2027 година не бъде намерено съгласие. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер и министър на труда и социалната политика, както и на външните работи Ивайло Калфин.



Има две нови неща, които предлага ЕК в проектобюджета на ЕС за периода 2028- 2034 година: едното е свързано с това, че има допълнителен значителен разход, който е свързан със средствата за отбрана и евентуално обвързано и със средствата за конкурентоспособност, като в същия бюджет освен двете големи политики, селскостопанската и регионалната политика, трябва да се намери място и за политиката за отбрана. "И тука идват основните конфликти в момента с групите, защото земеделското лоби е много силно. Въпросът е: ако действително има нови разходи, по какъв начин ще се финансират те? Така че на този етап аз не се изненадвам, че има различия и мисля, че всички имат интерес да се стигне до съгласие.“



Проблемът с европейската икономика е, че през последните години тя е изключително много икономика на услугите с намаляващо индустриално производство, посочи Калфин. Това води до забавяне на икономическия растеж в Европа за разлика на този на конкурентите, САЩ, Азия. "Европейската икономика има нужда не да остане в коловозите на досегашното развитие и да продължава с бавни темпове напред, а има нужда от по-бърза успешност,“ посочи той, подкрепяйки думите на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард.



В България основният и най-важен проблем е поддържането на макроикономическа стабилност на страната. Всички имаме интерес бюджетът да се поддържа в рамките на малък дефицит и да бъде под контрол външният дълг, който се взима, за да може да функционира държавата. "Другите предизвикателства, за които не виждам някак си отговор в бюджета, са свързани с различни видове реформи, които трябва да се направят в българската икономика. За съжаление, няма цялостна идея как да се заздрави една система, а просто се събират повече пари, за да се запушат някакви финансови дупки, тъй като реформите искат политически ангажимент, а някой от тях искат и политическа цена,“ каза Калфин и допълни, че според него най-сериозният риск за държавния бюджет е свързан с популизма при приемането на различни решения – трябва да се мисли не само за даден сектор, а за всички.