България започва да става една от най-скъпите държави в Европа за стоки от първа необходимост. Това каза пред БНТ бившият вицепремиер, социален и външен министър Ивайло Калфин

"Държавата винаги има пари. Въпрос на приоритети", така той коментира бюджета.

"Според мен това, което е най-важно за следващото правителство, е ангажиментът и то дългосрочния. И това ще е разликата от последните 5 години. Сега действително има ситуация, която е спешна и която трябва да се реши сега, но по-важно е как тя ще се реши в перспектива. Това очакваме от редовно правителство, не да гаси пожари само, а да даде стабилност", посочи той.

"Заплатите и пенсиите не са най-големия виновник за бюджетния дефицит. Доходите така или иначе трябва да се вдигат, това го разбира и бизнесът. Въпросът е, че това трябва да стане балансирано, справедливо за всички и действително трябва да има чувството, че има някаква посока, не че се правят предизборни стъпки", каза Калфин.

"Швейцарското правило" трябва да се запази. То е един от най-добрите елементи на пенсионната система. Няма никакво основание да се махне", категоричен бе той.

"Много е скъпо. Включително по магазините и в сравнение с други държави, и то за хранителни стоки от първа необходимост, България започва да става една от най-скъпите държави в Европа. Което отново е въпрос на по-дългосрочна политика", посочи Калфин.

"Аз имам уважение към администрацията. Няма държава без администрация. Не трябва да гледаме на нея като някакво лошо нещо, което трябва да го ликвидираме. В крайна сметка оттам идват публичните услуги, на които всички ние разчитаме. И затова съм против някакъв общ подход за администрацията. Не можеш да разчиташ, че цифровите технологии ще заменят хората", каза той.

"Не очаквам, че ще има рязък завой от правителството "Радев" по отношение на външната политика. Мисля си, че не това е мандатът, с който бе избрано това правителство. И от там не виждам подобни сигнали. Надявам се те да не наливат във воденицата на криворазбран национализъм, в който си мисля, че ние ако си надуваме мускулите навсякъде около нас, сме много по-независими и по-добри. България силна в многостранен формат и винаги е била така. Ние сме типа държава, която може да постигне много повече чрез ООН, НАТО, ЕС, отколкото сами да се изпъчим и да почнем да си решаваме проблемите. Нека търсим вътре в България, не извън нея, когато има някакви проблеми. Защото е много лесно да кажем "Те ни накараха от Брюксел". Не знам дали още някой вярва на това, защото ние вече 20 г. участваме във въпросния Брюксел и участва във взимането на решенията", коментира Калфин.

"Ако България се изолира, видяхме какво става с Унгария. Не знам дали това носи някакви политически дивиденти, но се съмнявам. Мисля, че мандатът на това правителство всъщност беше не външната политика, а вътрешната политика и по-специално съдебната система. И страшните несправедливости, от които на хората им писна. И се надявам да не се хлъзнем по езика на популизъм, в който много да си харесваме като сме блокирали три решения на ЕС, колко повече сме независими. Не, България е по-слаба тогава", допълни той.