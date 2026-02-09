Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено. Избързахме с конвергентния доклад. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в ефира на NOVA NEWS.
На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев, или ще участва в изборите, Митева отговори: "Нека да се насрочат изборите, да започнат да текат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“. Тя призова към търпение и подчерта, че все още е рано за конкретни отговори.
Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.
Относно украинската криза, Митева подчерта: "Аз лично винаги съм гласувала против изпращането на оръжие за Украйна, защото не вярвам, че войната може да се спечели така“.
Митева подчерта нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: "Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“, смята политикът.
Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии така: "Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво - дясно“.
В отговор на въпрос за изборните промени и ограниченията на секциите в чужбина Митева каза: "Разделянето на българските граждани според етническото им самосъзнание е безобразие. Всеки българин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“.
