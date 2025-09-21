Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Историята на проф. Венелин Герганов - българският неврохирург сред най-добрите в света
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:07Коментари (0)82
© NOVA
Проф. д-р Венелин Герганов е български лекар, чийто живот е разделен между Германия и България. Той е определян като един от най-добрите неврохирурзи в света. Работи в една от най-престижните болници в света, които лекуват болестите на мозъка в Германия. Професор Герганов преподава и в Медицинския университет в Хановер.

В студиото на NOVA неврохирургът разказа свои спомени за Бърза помощ в Радомир, където започва неговият професионален път. "Това беше в онези трудни времена  в България, когато през 1996 година завърших медицина. Времето след края на разпределението и трудното намиране на работа", спомня си той.

По думите му да отиде да работи в Радомир било решение за него и група приятели. "Там практикувах 9 месеца. Беше първият ми сблъсък с медицината в реална среда. Някой път ми беше трудно да се разбирам с пациентите, които имаха специфичен говор. Конкретната фраза, която ми трябваше време да науча, беше свързана с поканата към пациент, който трябва да легне на кушетката за преглед. Трябваше да кажа: "Изплющи се", за да легне човекът и да мога да започна прегледа".

Професорът подчерта, че си спомня с доста мили чувства за работата си в Спешната помощ. "Не само защото съм бил млад. Но това беше опит да се прави медицина при изключително лоши условия. Нашата работа беше да транспортираме по-сложните случаи до голямата болница в Перник".

Докато бил в казармата на пост той учел английски, защото "времето трябвало да се уплътнява и да се извлече максимума от военната служба, която продължавала две години". "Мозъкът трябва да се стимулира постоянно по всякакъв начин,  за да може максимално дълго да ни служи. И да не остарява", посъветва той.

Професор Герганов обясни, че институтът, в който работи, дава доста бърз и лесен достъп до здравни грижи и специалисти. "Той обаче е изключение от масовата практика в Германия. Един от големите проблеми на германското здравеопазване е трудният достъп на пациентите до специалистите. В това отношение българските пациенти са доста облагодетелствани. У нас достъпът до здравен специалист е доста по-улеснен".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
14:53 / 19.09.2025
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
13:58 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
15:29 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
Отбелязване на Деня на Независимостта
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: