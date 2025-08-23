Новини
"Исторически парк" е на ръба на фалит
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:32
© Булфото
Схемата, по която се строи "Историческият парк" на лидера на политическа партия "Величие" се разпада. Това се твърди в разследване на вестник "Капитал".

Според публикацията последната година дружествата на Михайлов, от които той формално излезе през април, след като стана депутат  са натрупали запори за над 2 млн. и 100 хиляди лв.

Общата сума е по-висока, защото Националната агенция по приходите е запорирала някои активи, предимно коли, без да им даде финансова оценка. Това са само задълженията към хазната, като по информация на "Капитал" през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.

Сривът се дължи на липса на кредитиране. Самият парк има минимални приходи от оперативна дейност и работи на загуба.

Днес Ивелин Михайлов не беше открит за коментар. В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.

"Ние не получихме никаква подкрепа. Паркът можеше да бъде използван от хотелиери, туризма и бизнеса. По някаква причина ние бяхме изолирани. Щом ще приключваме, ще си понесем отговорността", каза Ивелин Михайлов, предаде NOVA.

Беше ясно че така ще стане. Беше само въпрос на време/ И така всички задължения се опрощават,защо ли!!!
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
16:26 / 21.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
19:53 / 22.08.2025
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
13:21 / 21.08.2025
