Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на морето

© Само 2 часа, след като съдия Ангел Гагашев постанови постоянна мярка "задържане под стража" за 18-годишния водач на фаталното АТВ от Несебър, стана чудо. Състоянието на 4-годишния Мартин Здравков, пострадал при инцидента, е стабилизирано, пише "Флагман".



Малкото момченце е екстубирано, адекватно е, разбира всичко, което му се говори. То беше 8 денонощия в медикаментозна кома, след като бе прието с тежък политравматизъм и мозъчна контузия в ОАИЛ на УМБАЛ-Бургас на 14 август, следобед.



"Детето е стабилизирано, реагира, подобрява се и тенденциите са да оздравее. Дори днес обсъдихме възможността да се изведе вече от отделението за интензивни грижи, но стигнахме до извода, че денят не е подходящ, защото всичките му близки хора днес са ангажирани със случващото се в Съдебната палата в Бургас.



Момченцето се нуждае от присъствие на близък роднина, за да бъде настанено в друго отделение, където ще се чувства по-спокойно и средата няма да е толкова стресираща за него", каза зам.-директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Светлозар Георгиев.



Тя дойде от друго медицинско лице, което разказа, че на този етап детенцето не говори, но не може да се определи каква е истинската причина. Дали е поражение на мозъка, или е вследствие на преживения шок и отсъствието на майка му. Това, което е запазило съзнанието му преди гумите на АТВ-то да преминат през телцето му, е споменът за ръката на майка му Христина, която го е държала, видно от записите.



За съжаление обаче състоянието на 35-годишната жена е необратимо. Прогнозата е мрачна. На практика е в мозъчна смърт, пораженията по главата ѝ са несъвместими с живота и е на командно дишане, работи само сърцето ѝ.