Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на морето
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:42Коментари (0)0
©
Само 2 часа, след като съдия Ангел Гагашев постанови постоянна мярка "задържане под стража" за 18-годишния водач на фаталното АТВ от Несебър, стана чудо. Състоянието на 4-годишния Мартин Здравков, пострадал при инцидента, е стабилизирано, пише "Флагман". 

Малкото момченце е екстубирано, адекватно е, разбира всичко, което му се говори. То беше 8 денонощия в медикаментозна кома, след като бе прието с тежък политравматизъм и мозъчна контузия в ОАИЛ на УМБАЛ-Бургас на 14 август, следобед. 

"Детето е стабилизирано, реагира, подобрява се и тенденциите са да оздравее. Дори днес обсъдихме възможността да се изведе вече от отделението за интензивни грижи, но стигнахме до извода, че денят не е подходящ, защото всичките му близки хора днес са ангажирани със случващото се в Съдебната палата в Бургас.

Момченцето се нуждае от присъствие на близък роднина, за да бъде настанено в друго отделение, където ще се чувства по-спокойно и средата няма да е толкова стресираща за него", каза зам.-директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Светлозар Георгиев.

Тя дойде от друго медицинско лице, което разказа, че на този етап детенцето не говори, но не може да се определи каква е истинската причина. Дали е поражение на мозъка, или е вследствие на преживения шок и отсъствието на майка му. Това, което е запазило съзнанието му преди гумите на АТВ-то да преминат през телцето му, е споменът за ръката на майка му Христина, която го е държала, видно от записите. 

За съжаление обаче състоянието на 35-годишната жена е необратимо. Прогнозата е мрачна. На практика е в мозъчна смърт, пораженията по главата ѝ са несъвместими с живота и е на командно дишане, работи само сърцето ѝ.

Още по темата: общо новини по темата: 19
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: