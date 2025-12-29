ЗАРЕЖДАНЕ...
Истински екшън в София след кражба в магазин
© ФОКУС
По непотвърдена информация полицията е открила гранати. ФОКУС научи, че открадната сума от магазина е в размер на 1000 лева.
Магазинът се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Районът на инцидента е отцепен.
По непотвърдена информация един от апашите се укрива в жилищен блок, имъ съмнения, че разполага с граната.
