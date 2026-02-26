Корман Исмаилов свика оперативна среща с участието на ключови структури от гражданската авиация и отбранителната система. Фокусът на разговорите беше координацията на цивилния въздушен трафик на летище "Васил Левски“ – София в условията на провежданата партньорска мисия на НАТО, както и гарантирането на безпрепятствената работа на най-голямото българско летище.
В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, ръководствата на ДП "Ръководство на въздушното движение“, Държавния авиационен оператор, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и представители на "Гранична полиция“, "Военна полиция“, концесионера на летището "Соф Кънект“, посолството на САЩ у нас, Военновъздушните сили на САЩ и други ангажирани институции.
"Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение, за да гарантираме безопасността, сигурността и нормалното функциониране на гражданската авиация“, подчерта министър Исмаилов. Той акцентира върху необходимостта военните и цивилните структури да работят в пълен синхрон при планирането и координирането на действията и дейностите.
Участниците в срещата отчетоха, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промяна в разписанията на гражданските полети. Беше постигнато съгласие, че активната и навременна комуникация с обществото е от съществено значение за ограничаване на спекулациите и дезинформацията.
Министър Исмаилов подчерта и ангажимента на служебния кабинет за осигуряване на стабилна и качествена
институционална среда за провеждането на честни и прозрачни избори. "Отговорността ни е да гарантираме нормалното функциониране на всички системи в държавата. Нека резултатите от добре свършената работа да говорят за нас“, заяви той. Корман Исмаилов даде висока оценка за работата на всички страни, участващи в процеса.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.