Ирански лекар, практикуващ у нас: Информацията е силно ограничена
В момента д-р Заргар се намира във Варна, докато част от семейството му е в родния му град в Иран. По думите му телефонната връзка е силно затруднена, а интернет почти липсва.
"По принцип имаме връзка, но тя е много трудна, защото никой извън България не може да се обажда в Иран. Чакам, когато те успеят да се свържат с мен. Тогава звънят и говорим, но разговорите са по една-две минути и връзката прекъсва“, разказа той пред bTV.
Последният му разговор с близките е бил преди ден. Поводът е бил тревожната ситуация в родния му град, който е бил поразен от удари.
"Аз съм от малък град. Родителите ми, сестра ми и всички роднини са отишли там. За първи път този град беше ударен – три пъти“, каза д-р Заргар.
По думите му е трудно да се установят точните щети и броят на жертвите, тъй като информацията е силно ограничена. "За жертви никой не може да каже, защото всичко е забранено. Дори не можеш да се доближиш до мястото, където се е случило“, обясни той.
Въпреки тежката обстановка, според информацията, която получава от близките си, ежедневният живот в известна степен продължава.
"Няма интернет, дори обикновените телефонни връзки са трудни. Но казват, че в супермаркетите има храна и няма проблем с основните неща“, посочи лекарят.
Голяма част от семейството му остава в Иран – родителите му, сестра му, както и нейните деца и внуци, освен това има и много други роднини и приятели.
В разговора беше засегната и политическата ситуация в страната. Според д-р Заргар голяма част от иранското общество иска промяна.
"Нямаме достоверна статистика, но от разговорите и от това, което виждам, когато ходя в Иран – аз пътувам там по три-четири пъти годишно – настроенията са такива. Голям процент от хората искат промяна“, каза той.
По думите му много иранци биха предпочели демократична система, дори и тя да не е съвършена. "Хората искат промяна. Искат демокрация, дори да не е идеална. Но не мисля, че сегашните промени в ръководството ще доведат до реална промяна“, добави д-р Заргар.
