Илияна Йотова в социалните мрежи по повод конфликта в Близкия Изток.
"В качеството ми на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили съм в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получавам необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприемам и ще предприемам съответните действия съгласно законите на Република България", написа още тя.
