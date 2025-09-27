Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста

© След безпрецедентната атака, която господин Борисов направи срещу собствения си министър-председател, докато той е на заседанието на ООН във Вашингтон. Това е втори удар срещу Министерски съвет, защото, ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Така вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което той направи по-рано днес.



"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза още тя от Маджарово.



"Не мога да проследя всички емоционални изблици на г-н Борисов. За мен е много по-важно да имаме сериозна дискусия за това, което предстои пред България. Не е изпълнено нито едно от гръмките обещания на правителството и парламентарното мнозинство за плавното преминаване към еврото. Сякаш колкото са повече органите за контрол и увеличените им правомощия, толкова по-трудно се овладява процесът по покачване на цените", каза още тя.



"Изключително важно е къде е България и във външнополитически план. Ние се отказваме да участваме във взимането на решенията на световната сцена. Не е достатъчно само да повтаряме опорките, а да отстояваме своите позиции, да бъдем и говорител на интересите на тази част на Европа“, посочи Илияна Йотова.



Вицепрезидентът отбеляза, че е очаквала да чуе от българския премиер в речта му пред ООН как Европа ще върне лидерските си позиции, как ще бъде уважаваният партньор по отношение на икономиката и решаването на големите конфликти. "За мен като европеец е изключително унизително, когато Европа липсва в преговорите за войната в Украйна“, заяви Йотова.