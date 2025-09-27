ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста
"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза още тя от Маджарово.
