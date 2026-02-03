Илияна Йотова започва консултациите с партиите за служебен премиер. Първо тя разговаря с представители на ГЕРБ-СДС.
Държавният глава благодари, че са се отзовали за консултациите и посочи, че те не са формални.
"Няма да бъде лесно през следващите седмици, но вярвам, че целта ни е обща - прозрачни и честни избори и добра подготовка за тях, работеща държава до съставянето на служебния кабинет, както и до редовно правителство", заяви в началото Йотова.
Очаквайте подробности.
