Вече е факт! Йотова подписа указа за свикване на новото Народно събрание.

Първото заседание ще започне в 10.00 часа на 30 април 2026 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Припомняме, че след полагането на клетва от 240-те депутати ще бъде избран председател на парламента и съставени групите в него. Конституционната процедура продължава с консултации с партиите при президента Йотова.

След това ще бъде връчен и първият проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство - той е за коалицията на Румен Радев.