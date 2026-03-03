Илияна Йотова от връх Шипка по време на тържественото отбелязване на Националния празник, предаде репортер на ФОКУС.
И допълни: "Отново отваряме и прочитаме едни от най-важните ни страници в многовековната ни история, страници на държавност, в които четем за нова България, възкръснала от мъченичеството, изправила снага от огньовете за въстанието, дала най-страшният завет на своите синове и дъщери - "Свобода или смърт". И извоювала тук на този величествен връх, заедно с доблестните руски офицери, войници и българските опълченци своето Освобождение".
Тя заяви, че доблестта на българските опълченци и руските воини не може да се забравя, а българската памет трябва да се предава на деца и внуци. “Имаме нужда да говорим за своето с обич, на висок глас, а днес от този висок връх да се чува "ние, нас, българи". Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история", заяви Илияна Йотова.
Хиляди българи пристигнаха днес на връх Шипка за честването на Националния празник на България, навършват се 148 години от Освобождението.
"Идваме на Шипка, за да се поклоним и никога да не забравяме, защото времето минава, но пред този връх, който 148 години завинаги са вписа в българската памет и в българското съзнание, времето е безсилно. Не може дните, които преминават да изтрият спомена за преломните събития, за толкова много храброст на доблестните руски войни и българското опълчение", каза още президентът.
И добавя: "Този връх и орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия ни народ, на всеки един от нас. Това ни учи какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред и що е любов към отечеството. Тогава саможертвата не е гибел, а безсмъртие".
Президентът припомня, че Шипка е крепост на българската памет, неподвластна на всякакво разделение и омраза. Тя припомни и възторга на чуждестранни кореспонденти, които преди 148 години са описали възродилата се памет на Крум, на Симеон и на Самуил, и с възхищение заявят, че българският народ заслужава не друго, а своята съвършена свобода.
На събитието присъстваха още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, Старозагорският митрополит Киприан, съдията от КС проф. Атанас Семов, председатели на парламентарни групи и народни представители от 51-ото народно събрание, министри от служебното правителство, областният управител на Стара Загора Ива Радева, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметове на общини в България, политически партии, родолюбиви граждани и други.
Държавният глава отдаде почит пред паметта и героизма на загиналите за свободата на България на връх Шипка. Началото на церемонията на върха започна в 11:30 часа, когато президентът прие почетния строй на представителните части на Българската армия и отдаде почит пред Паметника на свободата.
