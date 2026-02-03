Илияна Йотова посрещна представителите на парламентарната група на ПП-ДБ. Преди това на "Дондуков" 2 държавният глава проведе консултации с ГЕРБ-СДС.
Тя им благодари за това, че са се отзовали за консултациите.
"Българските граждани поискаха честно и прозрачно провеждане на изборите. Трябва да отговорим на очакванията, за да върнем доверието в българските институции", заяви Йотова.
Държавният глава спомена и днешното заседание на правната комисия. "Върви се към минимални поправки в Изборния кодекс. Народното събрание ще продължи да работи. Политическата отговорност не е прекъсната, тя е споделена още по-силно между НС и МС. До тогава обаче нека сме наясно, че има правителство, което е в оставка и не е в отпуск. Някои от належащите проблеми с помощта на парламента, биха могли да бъдат решени“, категорична бе тя.
Президентът припомни, че може да избере служебен премиер между 10 души, като към момента 5 от тях са казали "да". "Продължавам да смятам, че функцията освен чисто професионалното портфолио на хората, които са в този списък е част от легитимността на българските институции и българския парламент. Аз ще възложа мандат на един от тях с ясното съзнание, че при старите текстове може би моят избор щеше да е различен", допълни тя
"Най-важното е да се осигури максималната сигурност и стабилност на България", подчерта Илияна Йотова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.