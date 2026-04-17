На 19 април ще гласуваме за 52-ро Народно събрание. През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление. За пет години гласувахме седем пъти за национално управление. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на обръщение към народа в Гербовата зала на "Дондуков“ 2.

"Не липсваха и опити от политици и партии да ни разколебават, да ни внушават всеки път, че изборите са излишни", подчерта тя.

По думите ѝ има и друг път. "Това е пътят на моя и вашия глас. Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш един час в неделния ден, това е акт на принадлежност към нацията", категоричен бе президентът.

Йотова подчерта, че участието в изборите означава, че всеки един глас може да се окаже решаващ за затварянето на отровната язва на купения вот. "Аз държа на моя глас, сигурна съм, че и вие на вашия", каза тя.

Според държавния глава упражняването на глас осигурява легитимните институции в нашата страна.

Илияна Йотова изтъкна нуждата от работещ и устойчив кабинет, споменавайки влизането в еврозоната и световните конфликти. "Трябва да гласуваме, защото след деня на изборите ще имаме нужда от силни лидери и от силна европейска външна политика“, добави президентът.

Припомняме, че днес е последният ден от изборната кампания, а утре, денят преди изборите, ще бъде време за размисъл.