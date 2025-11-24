Илияна Йотова.
"За мен това е бюджетът, които трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната", каза още Йотова.
Вицепрезидентът отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура за президент.
"Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара. Благодаря на колегите от БСП за признанието", каза тя и добави, че постоянните коментари за създаването на партия на Радев, според нея, са предизвикани от страх.
