Илияна Йотова на XXXIX Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). През настоящата година организацията чества своята 30-годишнина.
Председателят на НСОРБ Даниел Панов благодари на Илияна Йотова за неизменната ѝ подкрепа за местното самоуправление и ангажираността ѝ към регионалното развитите.
В приветствието си към участниците в Общото събрание президентът подчерта ключовата роля на местната власт за развитието на страната и за отстояването на интересите на българските граждани. Тя отбеляза, че без силно местно самоуправление връзката между държавата и гражданите е невъзможна. Държавният глава изрази признателност към ръководството на НСОРБ и към всички кметове за последователната им работа през годините като партньор на националните институции, като активен участник в изработването на стратегически решения и като коректив в процеса на тяхното прилагане. "Вие сте едновременно министри на всичко по места – хората търсят от вас отговорност и решения, независимо от характера на проблемите“, подчерта Йотова и посочи, че местната власт често поема тежестта на кризи, породени от политическа нестабилност и институционална ерозия на национално ниво.
Президентът открои натрупаните предизвикателства пред общините – демографския срив, задълбочаващите се регионални дисбаланси, социалните неравенства, изоставането в стратегическата инфраструктура и необходимостта от устойчиви решения вместо временни импровизации.
"Не можем вечно да разчитаме на чудеса от храброст. Необходими са стратегическа визия, насърчителни мерки и равнопоставена система от правила и възможности за всяка община“, посочи държавният глава. Илияна Йотова изтъкна, че държавата е длъжна да защитава интересите на българските общини в европейските институции. А националните позиции по отношение на кохезионната политика трябва да бъдат изградени върху експертизата на местната власт и познаването на реалните потребности.
Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта от финансова автономия на общините, от по-голяма самостоятелност при планирането и изпълнението на политики.
Държавният глава изрази очакване служебното правителство да проведе незабавен диалог с НСОРБ, тъй като липсата на редовен бюджет затруднява изпълнението на вече поети ангажименти, възпрепятства и планирането. "Два месеца може да изглеждат кратък срок, но в динамично време като днешното те могат да блокират ключови дейности“, предупреди тя. Йотова подчерта, че в рамките за консултациите с парламентарните групи за съставяне на служебен кабинет неизменно е поставяла темата за местната власт и трудностите пред дейността ѝ при липсващ редовен национален бюджет.
Президентът открои проблемите с управлението на ВиК системите и високите загуби на питейна вода. Йотова изтъкна липсата на достатъчна ефективност на прилаганите досега от държавата мерки за устойчиво управление в тази област, като даде пример с 60% загуба на питейна вода.
По думите на държавният глава не по-малък проблем пред местната власт е справянето и с наводненията и пожарите. По думите ѝ основната тежест при подобни кризи пада именно върху местното упрвление, което се ангажира както с мобилизацията на хората и се сблъсква с липсата на достатъчно средства, осигурени от държавата, за справяне с проблеми от такъв характер.
"Хората питат кмета защо не могат да си платят сметките и защо цените растат. Бог високо, цар далеко – кметът е до тях“, заяви президентът и подчерта необходимостта от спешни социални мерки. Илияна Йотова изтъкна тревогите на българските граждани след влизането на страната в еврозоната, свързани с нарастващите цени на стоки и услуги и ограничените възможности на общините да подпомагат най-уязвимите в условията на бюджетни ограничения.
"Дошло е време да говорим по-малко за високите политики и повече за вседневните грижи на хората“, подчерта Илияна Йотова. По думите ѝ фокусът трябва да е върху инфраструктурата в кварталите, достъпа до детски градини и училища, чистата среда и безопасните пространства за децата. Държавният глава изтъкна, че подобни ежедневни грижи на хората във всяко населено място се решават от местната власт, въпреки че често политици с готовност от първо лице си присвояват успехите на общините. "Доброто управление не е надлъгване и не е разменна монета на политическия пазар. То изисква сътрудничество, доверие и предвидимост“, подчерта президентът.
Президентът Йотова акцентира и върху отговорността на местната власт в контекста на предстоящите избори и необходимостта от гарантиране на честен и прозрачен вот. "Нека направим така, че хората да вярват, когато отиват да гласуват, че всеки глас ще бъде зачетен“, призова президентът.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.