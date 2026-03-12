Илияна Йотова на церемонията по връчване на националните награди "Икономика на светло“ за 2025 година. Държавният глава приветства организаторите на инициативата – Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и участниците в конкурса, който се провежда от 2013 г. насам.
Президентът изтъкна, че щетите от сивата икономика понасят всички. "Губещи са преди всичко работещите хора, защото нямат заслужени доходи и са лишени от социална защита. Губи българският бизнес от нелоялната конкуренция и от липсата на предвидимост. Губеща е и държавата, защото в нередки случаи не събира онези приходи, които ѝ се полагат законно“, заяви Илияна Йотова. По думите й милиарди евро от сивия сектор могат да отидат за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за повече и по-качествени инвестиции в страната.
Илияна Йотова посочи решаващата роля на държавата за създаването на ясни правила за бизнеса и прилагане на адекватни механизми за контрол. Нужни са ефективни закони и правила, които да важат за всички, без привилегии, затваряне на очи и раздаване на пликове под масата, каза президентът. От друга страна, бизнесът не трябва да си позволява да работи по свои правила извън прозрачността и законността в страната. Огромна е ролята и на синдикатите, призвани да защитават трудовите права на хората, да бдят и да сигнализират при всяка нередност и злоупотреба, допълни президентът. Илияна Йотова изтъкна и работата на журналистите, които със смелост показват негативните прояви на сивата икономика. България може да развива модерна и просперираща икономика с ясни правила, изрази убеденост президентът.
Държавният глава посочи, че икономиката в сивия сектор е свързана с различни негативни прояви и тенденции като фискални злоупотреби и пране на пари. Борбата с тях понякога изглежда твърде трудна и изисква усилията не само на една институция или една държава, тъй като този вид престъпност е изключително гъвкава. По думите й, една от най-сполучливите политики в Европейския съюз е именно срещу прането на пари, а България трябва да положи още усилия в тази насока.
Президентът Йотова изтъкна значимостта на инициативи като наградите "Икономика на светло“ да показват добрите примери. Това е кауза, която е подчинена на повече справедливост, прозрачност, устойчивост, лоялна конкуренция, каза държавният глава.
Конкурсът на АИКБ отличава институции, организации/личности и медии за активната им роля в борбата със сивата икономика и недекларираната заетост. Победителите в трите категории се определят от експертно жури, съставено от изявени икономисти, общественици и представители на медиите. На церемонията президентът Илияна Йотова обяви победителя в категорията "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Наградата получи Министерството на труда и социалната политика за въвеждането на цифровата система с информация за трудовата история на работещите, което е ефективен механизъм за ограничаване на сивата заетост.
