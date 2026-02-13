ЗАРЕЖДАНЕ...
Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
©
Това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен. Тя е там за 62-рата Международна конференция по сигурността.
"Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: "Европа беше "във ваканция“ и е време да се събудим". Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", каза президентът.
Очаквайте подробности!
Още по темата
/
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:34
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
14:58
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
14:48
Терзиев: Знам, че те са се занимавали с будизъм и източни практики, но аз съм най-нормален човек, който ходи на църква
14:20
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13:54
МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
13:22
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
12:44
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
11:43
Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
11:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.