Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове

© Очевидно приоритетите, които днес бяха изтъкнати от мнозинството в НС, се различават коренно от тези, които ние имаме в президентската институция, и които считаме за важни. За мен плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото то е парична единица. То е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели и тези политики днес не чухме нито едно обещание, нито една прогноза и нито една визия как да се случи.Това каза във Велико Търново пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.



"300 хил. души в България са без вода. За разлика от правителството и от мнозинството, аз считам, че това е кризисна ситуация, макар че се опитаха да ни убедят в обратното. Видяхме колко много проблеми имаме със справянето с горските пожари и не можем да ги овладяваме бързо – изгоряха хиляди декари гора, залесена от българи. Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове, не може това да бъде приоритет на мнозинството и на правителството", каза още тя.