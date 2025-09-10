ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова: Чувството за безнаказаност на всички нива е с най-страшни последствия за развитието на държавата и обществото
В продължилата близо 3 часа дискусия с участниците в курса бяха обсъдени широк кръг от теми, сред които въпросът за лидерството в контекста на множество военни конфликти по света и ролята на международните организации, мястото на Европейския съюз на световната сцена и необходимостта от реформи, основните приоритети за развитие на България и усещането за разпад на обществените отношения, необходимостта от съхранение и отстояване на националната идентичност във все по-размирния свят.
По думите на вицепрезидента на България ѝ липсва национална амбиция за развитие. Попитана кои са трите основни посоки за развитие на страната, тя посочи, че проектът за гигафабрика за изкуствен интелект и високи технологии е сред основните приоритети и България може да се превърне в хъб за високи технологии. Като други две основни направления на развитие Йотова определи екологично чистото земеделие и туризма с фокус върху културно-историческите маршрути.
Вицепрезидентът коментира и засилващото се усещане за разпад на обществените отношения. "Отчуждаваме се едни от други, все по-честа е репликата "Това мен не ме засяга“. Имаме голяма нужда да върнем доверието помежду си, за да заздравим обществото. Трябва повече да говорим помежду си, да искаме да чуем другия дори когато е на различно мнение“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта, че чувството за безнаказаност на всички нива е с най-страшни последствия за развитието на държавата и обществото.
В контекста на срутената световна система за сигурност вицепрезидентът изтъкна необходимостта от реформа на международните организации, сред които и Организацията на обединените нации, за да отговарят на съвременните потребности и да предлагат работещи решения. Илияна Йотова посочи боязливото поведение на Европейския съюз на редица кризи, чиито последствия търпи самият той. Тя даде пример с липсващата единна Европа по въпроса с войната в Украйна.
"Липсва единство – решенията са в ръцете на големите страни, а по-малките са само наблюдатели на процесите“, заяви вицепрезидентът. Йотова открои трудностите при вземането на общи решения особено в сферата на отбраната и сигурността и в тази връзка отново призова за ревизия на Лисабонския договор. "Нужни са грамотни хора, с визия за развитие, с характер, готови на смели действия, за да излезе Европейският съюз от ступора, в който е изпаднал“, посочи вицепрезидентът.
