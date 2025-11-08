Йотова: Ако загубим рафинерията "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

© Ако загубим рафинерията "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.



"Решението за бъдещето на рафинерията "Лукойл" е от национално значение, този въпрос изисква нещо много повече от парламентарен консенсус - изисква национален консенсус", коментира още тя.



"На този етап и с днешна дата най-важното е рафинерията да бъде запазена. Структуроопределящо предприятие за страната, хиляди хора, които работят вътре. Предприятие, което има значение не само за България, но и за целия регион", категорична бе Йотова.



"Сигурност - задължително на доставките, за да могат да си запазят капацитета за преработване на петрол. Правителството изгуби време в подготовката в тази ситуация. Вчера беше гласуван много набързо един закон, който тепърва ще видим как си го представя самото правителство, защото ще изисква много поднормативни актове и наредби, които да гарантират и да определят функциите на този особен управител. Вчера чухме един лозунг от Борисов, че дори сме надстроили германската схема, която съществува още от 2022 г., но нека да знаем, че тази система в Германия вече съществува 3 години. Наскоро Мерц каза, че ще удължи държавното управление до 2026 г. Не става дума за продажба или национализация. Нека да видим какво ще предложи правителството с български вариант“, допълни още вицепрезидентът.