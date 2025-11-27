Сподели close
"Срам.“ — така Йордан Цонев от "ДПС – Ново начало“ определи случилото се снощи по време на протестите срещу Бюджет 2026, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.

Коментарът му бе навлизане в Народното събрание преди началото на редовното парламентарно заседание.

По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск.

Цонев коментира пред БНТ и колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата:

"Не съм ги смятал, ама 16–17 часа.“