Ивайло Мирчев и Асен Василев почти не са били родени, когато по мое предложение в Тройната коалиция данъците станаха 10%. Аз съм автор на тези десет процентни данъци. Това заяви Йордан Цонев от ДПС в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



По думите му подкрепата бюджета за следващата година в този му вид, с минимално увеличаване на осигурителната вноска, се налага поради развитието на икономиката и процесите в Европа.



"17 години България има на-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци. И най-ниската осигурителна. 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива", допълни Цонев.



"Искам да се обърна към представителите на бизнеса, тъй като те вчера не се явиха в знак на протест. През всички тези години съм чувал всяка година от тях по два пъти поне, че ДПС е най-предвидимата партия, която по отношение на безнис средата работи най-добре. Да им припомня, че през последните няколко години са получили енергийни помощи в размер на 6,5 милиарда", каза още той.



Според него 2% повишаване на осигурителната тежест е нужно, защото пенсионната система е тежко дебалансирана. "Бяхме задължени да увеличим пенсиите заради инфлацията след Ковид кризата", добави Йордан Цонев.



"Трябва да поддържаме доходите на хората, защото условията на живот станаха много по-скъпи и тежки. Това налага някои промени в балансите на бюджета. Виждате, че дефицитите се увеличават, макар че приходите средно на година растат с 6 млрд. лева, което е колосален скок", заяви депутатът от ДПС.



"С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме техните доходи, независимо какво струва това на държавата. Не искаме да свиваме разходите за заплати на хората. Не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините, които трябва да направят средата за хората по-добра", допълни Цонев.



