|Йордан Божилов: Военната мобилност е един от ключовите въпроси за Европа
По думите му намаляването на военното присъствие на САЩ в Източна Европа не е нито неочаквано, нито е толкова съществено. Америка остава ангажирана с европейската сигурност и с чл. 5 на Договора на НАТО, както е заявявано многократно.
"Америка дава ключови способности за защита на Европа: разузнаване, космическа информация, системи за командване и контрол и естествено и ядрен чадър,“ обясни той и добави, че военната мобилност е един от ключовите въпроси за Европа, тъй като нито една страна на Източния фланг няма достатъчно сили и средства да се защити сама от военна агресия – затова се разчита на придвижване на военни сили от една към друга държава.
"Неслучайно всички натовски страни са поели ангажимент да увеличат бюджетите си за отбрана до 5%, като 1,5% от тях трябва да бъде именно за военна мобилност и за изграждане на устойчивост,“ каза гостът и добави, че се наблюдава напредък по изграждането на Коридор № 8, който е важна част за придвижване на войски от Адриатическо към Черно море и към Румъния.
SAFE е един от механизмите, които Европейската комисия предлага на държавите членки, така че те да увеличат разходите си за отбрана. Това са заеми с 10-годишен гратисен период, което е доста изгодно за страните от ЕС, подчерта Божилов. "Въпросът е как се използват парите. Има две основни направления: едното е закупване на готово произведена продукция или поръчване от други страни, вторият вариант е инвестиране в производство, така че да се произвеждат необходимите отбранителни продукции,“ посочи още експертът, като според него е важно България да си направи собствен баланс като се намери златната среда и да се закупят отбранителни системи, но и да се инвестира в производство.
"Добри са инвестициите в инфраструктура, която да бъде част от транспортната свързаност и военната мобилност, защото средствата директно се инвестират и във военна способност, и в цивилна инфраструктура, която ще подпомогне съответно търговията и ще бъде плюс за икономиката на страната. Затова казвам, че балансът между закупуване и изграждане на способности за производство е много важен.“
