Йордан Божилов: Износът ни на оръжие е скочил до над 2.2 млрд. долара годишно

© NOVA Българската отбранителна индустрия е увеличила многократно износа си след началото на войната в Украйна, а продукцията ѝ е достигала до фронта през трети страни. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. По думите му експортът е нараснал от около 700 млн. долара до над 2.2 млрд. долара годишно, но най-голямото предизвикателство пред сектора тепърва предстои – преминаването към производство по стандартите на НАТО.



Коментарът на Йордан Божилов дойде след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, по време на което беше обсъдена подкрепата за плановете за ново производство на снаряди и барут.



"Войната в Украйна, естествено, породи необходимостта от повече подкрепа за Украйна, най-вече амуниции. България имаше тази възможност да произведе необходимите снаряди, които не директно, но през други държави и фирми, стигаха до Украйна“, обясни Божилов.



Той подчерта, че българската отбранителна индустрия е добре развита и позната с качествените си продукти. Ръстът в производството е довел до огромен скок в износа. "Преди войната износът на България е бил между 600 и 700 милиона долара годишно. 2023 г. и 2024 г. имаме устойчив ръст и износът достига над 2 милиарда и 200 милиона долара годишно. Което е значителен, значителен ръст на производството“, заяви експертът.



По думите му, въпреки политическите декларации, частните компании в сектора са движени от пазарни принципи. "Всичко друго е частно. Тяхната идея е именно да генерират приходи. И българската икономика получава много сериозни приходи от това, почти 2% от Брутния вътрешен продукт са продукцията на военните предприятия“, допълни той пред NOVA.



Въпреки икономическия подем, Божилов посочи, че в основата си българската военна индустрия все още произвежда по стари образци от времето на Варшавския договор.



"Най-големият проблем за българската отбранителна промишленост е как тя да премине към новите стандарти, за да може да произвежда така, че и българската армия, когато протичат модернизационните процеси, да се възползва от това нещо“, каза той и определи въпроса за инвестициите и тяхната възвръщаемост като "ключов не само за България, и за Европа“.



В интервюто беше коментиран и инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, при който беше съобщено за "неутрализиране на спътниковия сигнал“. Според Йордан Божилов, макар да има вероятност за чисто техническа неизправност, по-опасно е умишленото използване на системи за заглушаване (jamming) или изкривяване (spoofing) на GPS сигнала. "Моето лично мнение е, че заглушаването на GPS може да бъде както елемент на военна дейност, военни операции, но може да бъде и част от хибридната война“, заяви Божилов.