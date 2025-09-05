Йоанна Зъбчева разказва за проекта "Средна земя", който предлага оптимистичен поглед към настоящето и бъдещето на България

© Фокус Документалният филм "Средна земя“ представя България по различен начин – чрез образите на различни хора, чужденци и българи, като общото между тях е, че са амбициозни, развиващи се, балансирани реалисти с надежда и поглед в бъдещето. Това сподели Йоанна Зъбчева в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“, която е режисьор на филма. Ния Павлович е продуцент, Давид Митев – оператор и монтажист, а Теодор Димитров отговаря за звука в продукцията.



"Средна земя“ е 25-минутен документален филм, който събира портрети на хора, които имат свое признание и са избрали да останат в България. "Въпреки че са имали възможности да живеят в по-развити държави, те са предпочели да се върнат или да останат да живеят в България и да се справят с трудностите, през които минава всеки от нас ежедневно. Всеки един от тях го почувствах доста близък и със сходни на моите виждания за света и за България“, сподели Зъбчева.



Част от героите във филма са познати на част от членовете на екипа. "Ние сме се вдъхновили от тези хора и те са паснали по някакъв начин на критериите ни за работещи, амбициозни и психически здрави хора. Друга част от тях намерихме съвсем случайно и бих казала интуитивно. Имаше още много хора, които можеше да влязат, но нямахме нужда от повече образи. Това показва, че всъщност тези хора не са само на екрана, не са измислени – те са сред нас и целта е зрителят да се припознае в тях“, обясни режисьорът.



Идеята на екипа е филмът да има оптимистичен заряд. "Не да налага такова виждане и не да е наивно и розово, но да покаже, че има надежда. Вследствие на самите разговори с хората и на монтажа се получи така, че филмът има отворен край. Това за мен е бонус. Може би сме постигали резултата, който сме търсили“, добави гостът.



Една от основните цели на създателите на "Средна земя“ е да постигнат художествен резултат. "Не искахме в никакъв случай да има репортажно усещане“, поясни Зъбчева, а Благой Иванов, водещ на "Сториборд“, сподели, че е бил приятно изненадан от филма. "В последните години у нас има художествени филми, които изглеждат като телевизия. Този филм е документален, късометражен и изглежда като кино. Много ми харесаха самите портрети. Те са седнали пред камера и говорят, но има и едни малки детайли от начина им на живот, от тяхното ежедневие, това, което те правят. Смятам, че това портретиране е не просто адекватно, а много културно поднесено“, коментира той.



Зъбчева сподели, че е оптимист за развитието на киното в България. Споделя, че е вдъхновена от хората около нея. "Има изключително много хора, които се опитват да творят и са отворени към нови хоризонти. Нещата се променят към по-добро, каквото е и едно от посланията на филма, в което аз вярвам. Младите творци в България са на ниво, което не би могло да се сведе до просто национално“, смята тя.



Филмът може да бъде гледан на сайта на "Кинемотограф“ и онлайн. На 5, 10 и 27 септември предстоят прожекции в София и Бургас.