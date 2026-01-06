ЗАРЕЖДАНЕ...
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
©
Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. "Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни“, подчерта Лалова.
По данни на транспортния бранш загубите за българските превозвачи възлизат на около 3 милиона и 470 хиляди евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада.
Йоана Лалова настоя министър-председателят на България незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата. По информация на транспортния сектор се очаква Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили, за период от 48 часа без прекъсване.
"Държавата трябва да реагира още днес“, категорична е Лалова. Тя припомни, че миналата седмица дори е регистриран смъртен случай, свързан с продължителното чакане по граничните пунктове.
Още по темата
/
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения, въпреки блокадите на фермерите
23.12
Още от категорията
/
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:55 / 05.01.2026
Евродепутат за свалянето на Мадуро: Добра постановка с голям прив...
22:55 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.