Месец след приемането на еврото ефектът за България не е много положителен, за което основна вина имат предприемачите, които използват малко или много спекула, увеличават цените на продуктите и услугите си, често пъти доста не регулирано, от което в крайна сметка страда крайният потребител. Това каза в предаванетонаикономическият анализатор Йоана Йотова."Българските предприемачи се възползват от тази промяна с влизането на България в еврозоната, но се възползват предимно за собствена угода. В дългосрочен план, ако бизнесът не търси една стабилност, едно изграждане на доверие точно в тези смутни времена, много трудно ще оцелее, защото постепенно ще започнат да си губи клиентите,“ посочи тя и добави, че е необходима адаптация, като едновременно с плавното нарастване на цените е необходимо да нараства и стойността за потребителите.Наблюдава се тенденция за едно постепенно, но сигурно нарастване на цените в строителния бизнес и имотния пазар, като със сигурност ще има 5 до 10% и малко отгоре нарастване през 2026 г., посочи гостът и обясни, че това е обусловено от голямото търсене. "Тук не е виновно еврото, тук говорим за една тенденциозност на поведението, която варира още от години назад. От години хората в България искат да купуват колкото могат повече жилища, и го правят, и то доста успешно,“ обясни Йотова, като според нея високият интерес на пазара на недвижими имоти няма да спадне в близките няколко години. "Няма как имотният балон да се спука. Той ще продължи да се развива следващите няколко години и цените естествено ще варират нагоре без значение евро-лев, защото интересът няма да спадне. Ако хората искат да купят жилище, нека купят сега, на възможно най-добрите условия, но да не влизат в сделка на всяка цена,“ посъветва икономическият анализатор.Нестабилната политическа и икономическа обстановка неминуемо се отразява и на банковата система и няма как да се даде категорична оценка доколко и кога ще нарасне лихвения процент на кредитите. "Когато един клиент вече има договорени условия с банката, това му гарантира и някаква сигурност, че тези условия няма да се променят поне с много. Разбира се, винаги банката може леко да индексира нещата, но те няма да станат много по-различни,“ обясни Йотова.По думите й България трябва да върви към реална европеизация с увеличаване на доходите и повече възможности. "Начинът ни на мислене трябва да стане европейски, не може да сме с български начин на мислене и да искаме европейски заплати. Не се получава някак си, няма симбиоза между двете. Но ако успеем постепенно да се интегрираме към тази европеизация, тогава нещата ще се случат. Еврото е просто една стъпка.“