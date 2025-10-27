Инженер: Ако разрешителните се издават по-бързо и повече капитал се насочи към жилищното строителство, тогава цените на имотите ще се нормализират

© Фокус Цените на имотите продължават да растат, докато предлагането остава ограничено заради тежки административни процедури и хаотичното развитие на градовете.



В пазарна икономика единственият принцип, който определя цените на имотите, е търсене-предлагане. Когато търсенето е повече от предлагането, цените растат. Единият вариант е да се влияе на търсенето - то да намалее, така беше по времето на социализма. Другият вариант е да се увеличи предлагането. Въпросът е защо ние не правим нищо предлагането да се увеличи и цените да се нормализират. Това каза председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи в България инж. Георги Шопов пред Bulgaria ON AIR.



Как ще се увеличи предлагането на жилища?



По думите му тези, които печелят у нас, са фирмите с малки надценки и големи обороти.



"Малките спекулативни "удари" не водят до устойчиво развитие на бизнеса и за нас не е устойчиво. Много е важно, че ние имаме предложение как да се увеличи предлагането - ако се либерализира механизмът и административната тежест намалее, която в момента е чудовищна - 3 години трябват, за да изкараш едно разрешително. Дори хората, които си строят къщи, се борят години, за да си изкарат строително разрешение. Ако това се намали и повече капитал се насочи към жилищното строителство, тогава предлагането ще се увеличи и цените ще се нормализират", допълни инж. Шопов.



София няма план за развитие



Самият той призна, че се занимава със строителство както в Африка, така и в Сърбия, но вижда, че София е единственият град, който няма план за развитие.



"Да сте чули някой кмет да излезе и да каже: "Планът ни за развитие в София е в северната посока, където има много свободни терени"? Такова нещо няма, градът се развива хаотично. Това е така, защото общината е абдикирала 30 години от изграждането на инфраструктурата, а именно това е лостът и механизмът - тя да насочва развитието на града, както е по света. Ние от 6 месеца официално и неофициално търсим среща с кмета на София Васил Терзиев, но такава не получаваме", подчерта председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи.



Целта на срещата е да се облекчи административната тежест, поясни инж Шопов.



Без връзка с администрацията



"За пръв път нямаме връзка с администрацията. В момента умишлено не се издават законни строителни разрешения в София, не се спазват сроковете в закона. Предполагам, че пиарите на общината са посъветвали ръководството, че по този начин ще спечелят избиратели, но за нас не е окей да си правиш политически пиар, като не спазваш закона", коментира гостът.



По думите му на ден има по над 250 преписки за строителни разрешения, които са в забавяне със стотици пъти над законовия срок.



Всеки 14-и човек храни семейството си от строителство



"Това лесно може да се провери, ако влезете в Регистъра на НАК. Това е загадъчното, че просто не се казва. За пръв път в такъв голям период ни се отказва среща, то дори не ни се отказва, ние нямаме отговор. Може би това е правилната политика за София, но трябва да се промени законът, планът и да се излезе с ясна стратегия. Строителството вкарва страшно много пари в обществото, 7% от БВП се формира от строителство. Това означава, че всеки 14-и човек храни семейството си от строителство. Само от жилищното строителство влизат над 150 евро на квадратен метър в републиканския бюджет и отделно около 30 евро в общинския бюджет", изтъкна инж. Георги Шопов.



Той поясни, че почти всички райони се издържат от местния данък.



"Колкото повече общината пречи на жилищното строителство, толкова предлагането ще е по-малко, търсенето ще е по-голямо и цените ще растат. В Словения и Хърватия, когато са приели еврото, цените на имотите са се качили с 10%, като причината за това е чуждестранен капитал, който инвестиционно купува имоти и после ги отдава на гражданите. Това е нещо, което ние сме против, защото това ще направи още по-недостъпни жилищата", каза инж. Георги Шопов.



Какво се търси в момента на имотния пазар?



По думите му най-търсени са маломерни апартаменти, най-вече двустайни такива.



"След тях най-търсени са тристайните маломерни апартаменти. Човек не си купува жилище заради COVID или нещо друго, а според това, което има. В България цените бяха достатъчно достъпни и заради това много българи са собственици на жилища. Качеството на строителството у нас е на много добро ниво", заключи инж. Шопов.