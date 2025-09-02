ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Инж. Дашев: Трамваят не е бил напълно обезопасен от ватмана
Трамваят, който дерайлира край Румънското посолство в София днес, не е бил напълно обезопасен от ватмана, в момента текат проверки по случая.
"Трамваят не беше обезопасен до края от ватмана и съответно е потеглил сам. Не докрай е извършил действия. Дръпнал е спирачка, затворил е вратите. Не е редно ватманът да оставя трамвая по този начин без надзор и ще бъде санкциониран. Текат проверки от наша страна, за да уточним какъв е пропуска. Ще вземем мерки, ще се съберем на Дисциплинарна комисия, ще бъде санкциониран ватмана. Трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени. Това е как да ви го обясня - все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила. На собствен ход дори и при това положение не може да потегли. Записите са предадени на полицията. Не мога да кажа и точно каква е била скоростта, с която се е движел трамваят. Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. В моята карира не ми се е случвало подобно нещо. Не мога да коментирам теории без да съм видял нещо. Щетите по мотрисите са по 25 000 лв. на всяка една мотриса или общо 50 000 лв.", заяви инж. Александър Дашев от Столичния електротранспорт.
Предстои да се проведе дисциплинарна комисия, на която ще се реши какво ще е наказанието на ватмана.
Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: