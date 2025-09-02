Новини
Инж. Дашев: Трамваят не е бил напълно обезопасен от ватмана
Автор: Емануела Вилизарова 17:03
© БНТ
Сутринта е получен сигналът за дерайлиралия трамвай в столицата.

Трамваят, който дерайлира край Румънското посолство в София днес, не е бил напълно обезопасен от ватмана, в момента текат проверки по случая.

"Трамваят не беше обезопасен до края от ватмана и съответно е потеглил сам. Не докрай е извършил действия. Дръпнал е спирачка, затворил е вратите. Не е редно ватманът да оставя трамвая по този начин без надзор и ще бъде санкциониран. Текат проверки от наша страна, за да уточним какъв е пропуска. Ще вземем мерки, ще се съберем на Дисциплинарна комисия, ще бъде санкциониран ватмана. Трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени. Това е как да ви го обясня - все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила. На собствен ход дори и при това положение не може да потегли. Записите са предадени на полицията. Не мога да кажа и точно каква е била скоростта, с която се е движел трамваят. Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. В моята карира не ми се е случвало подобно нещо. Не мога да коментирам теории без да съм видял нещо. Щетите по мотрисите са по 25 000 лв. на всяка една мотриса или общо 50 000 лв.", заяви инж. Александър Дашев от Столичния електротранспорт.

Предстои да се проведе дисциплинарна комисия, на която ще се реши какво ще е наказанието на ватмана.

Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.

