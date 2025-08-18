ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Инж. Ангел Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално
"Това не е единичен случай. Разберете, това не е нормално“, заяви инж. Ангел Попов.
Според него трагедията е "като капак на всичко това, което става в момента по отношение на пътната безопасност, по отношение на контрола и превенцията към тези млади хора“.
Попов повдигна и въпроса за съмнителни назначения в контролните органи. Той цитира сигнал, според който ръководителят на изпитните комисии в София е лице, на което преди време е била отнета книжката за шофиране след употреба на алкохол.
"Този човек трябва да бъде лицето на контрола, лицето за примера“, подчерта инженер Попов.
Сигналите, които получават от граждани и служители в сектора, са ежедневни – по думите му, минимум 15 сигнала са само за нарушение в подготовката на младите водачи. Един от тях касае автошкола в Перник, за която се твърди, че не провежда задължителните теоретични часове.
Попов зададе конкретен въпрос към Агенция "Автомобилна администрация":
"Бил ли е обучаван в тази школа мотористът, който загина миналия понеделник? Не питаме случайно“.
Той коментира опитите за премахване на стикерите за годишен технически преглед. Според Попов това е работеща система, която не бива да бъде отслабвана:
"Стикерът за годишен технически преглед носи информация, която се чете от контролните органи“, подчерта той и добави, че чрез тази система са спрени нерегламентирани автомобили, без катализатори, без платени данъци и глоби.
Относно контрола върху претоварените камиони инж. Попов сподели данни, получени от вкопани кантари, които сочат, че само в една точка са засечени 500 претоварени автомобила за месец.
"Попитахме Изпълнителната агенция как проверяват пренатоварените камиони и резултатът е трагичен. В някои области няма нито един съставен акт“, разкри той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: