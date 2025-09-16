Новини
Инж. Алекси Кесяков за промените в Закона за движение по пътищата: Може би по-тежки наказания в целия Европейски съюз няма
Автор: Цоня Събчева 18:46Коментари (0)71
© Фокус
Търсим причините за пътните инциденти извън нас – в поведението на останалите, в пътната инфраструктура, в контролните органи, но когато сме в движението, зависи единствено от нас да оцелеем. Това каза експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ инж. Алекси Кесяков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

В основата на пътния травматизъм е липсата на познания за правилата за движение и безопасност на пътя. "Голяма част от нашия живот минава на пътя и трябва да познаваме опасностите, да сме културни, етични, да се уважаваме един друг, за да стигаме безопасно. Всички участници в движенето трябва да припознаем опасностите и да започнем да се пазим. Осъзнайте, че на пътя загиват хора. Никой не може да избяга от кинетичната енергия, която трябва да познаваме добре и да управляваме, когато сме зад волана. Трябва да управляваме защитно. Много е важно да има самоконтрол“, подчерта инж. Кесяков.

Той коментира и промените в Закона за движение по пътищата и по-строгите наказания за причиняване на пътнотранспортни произшествия, включително и такива без умисъл. "Може би по-тежки наказания в целия Европейски съюз няма. От друга страна, като погледнем как обучаваме хората, виждаме, че този проблем го няма в пространството. Някой трябва да научи децата ни, да ни контролира. Санкциите са външно въздействие, те коригират човека, но с тях неговите знания и възпитание няма да се повишат. Глобите и лишаването от правоуправление и спиране на автомобила от движение имат една единствена цел – да коригират управлението“, заяви Алекси Кесяков.

Превишаването на скоростта е сред най-честите нарушения на пътя, посочи той. Това е и най-честата причина за пътнотранспортните произшествия. "Това превишаване е свързано със спирачен път, с устойчивостта на автомобила, с невъзможност да се вземе завоя с по-висока скорост. Скоростта определя силата на удара“, поясни експертът по пътна безопасност.






