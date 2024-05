Инвеститор: В България е сигурно - в малко държави можеш да се прибереш вечерно време пеша в центъра на града

© Plovdiv24.bg Чуждите инвеститори в България ценят таланта на българите повече от ниските данъци у нас. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова в подкаста на сайта "Стандарт".



Славка Бозукова разговаря с нея за България като инвестиционна дестинация и за Бранд България като свързаност и икономическо развитие на регионите.



Разказът за България е първата стъпка за привличане на чужди инвестиции, каза Мила Ненова. Тя сподели, че когато станала изпълнителен директор на БАИ, направила, е кръгла маса с двустранните търговско-икономически камари и с чуждестранни инвеститори.



Исках да чуя от самите инвеститори, от тези, които са дошли в България, инвестирали са, живеят тук, развиват своя бизнес тук, как те виждат България, заяви Ненова.



Тя посочи, че макроикономическите показатели на страната ни са изключително добри. Те са обективни. Но инвеститорите са посочили преди тях две други неща.



Първото са хората, талантът на българите. Всеки изтъкна експертизата и капацитета на българските инженери, защото много от инвеститорите за производствени фирми и IT компании, заяви изпълнителният директор на БАИ.



Българските инженери са изключително добри, могат да мислят извън рамките, което за развойна дейност, за производствено предприятие, за IT фирмите е изключително важно и много се цени. Тук инвеститорите специално изтъкнаха ролята на жените. В България има изключително подготвени жени, които работят във всички сфери – инженери, IT специалисти, ръководители на предприятия, на институции. Според инвеститорите това е изключително ценен ресурс в България, каза Мила Ненова.



Второто предимство на страната ни, което ние не отчитаме, но инвеститорите са подчертали, е, че България е чудесно място за живот.



Това не е преувеличено за тях. Имайте предвид, че една част от тези мениджъри, които работят в големи компании и откриват техните производствени предприятия по света, са били в 2,3,5 държали и имат база за сравнение, обясни Ненова.



Според тези инвеститори у нас има изключително качество на живот. В България хората са много дружелюбни, България е сигурна страна - в малко държави можеш да се прибереш вечерно време пеша в центъра на града, каза Мила Ненова.



Инвеститорите изтъкват още добрата храна, културното ни наследство, културния ни живот, историческите ни паметници. Всъщност те оценяват изключително високо България като прекрасно място за живот, заяви още Ненова. Тя бе категорична – за инвеститорите най-важна е сигурността. А в момента, на фона на войните около нас, България като член на ЕС и НАТО е сигурна и предвидима страна.