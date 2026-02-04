ЗАРЕЖДАНЕ...
Интересен празник е днес, нестандартни имена празнуват имен ден
Преп. Исидор бил роден в Египет в знатно семейство. Получил добро образование, но пожелал усамотен живот. Той бил подстриган в монашество, после се заселил в пустинно място в Долни Египет.
Там се отдал на строго въздържание. Със своя благочестив живот привлякъл много сподвижници и ги учел на смирение и борба против страстите и светските помисли. Понесъл големи страдания от езичниците заради своите строги и изобличителни речи.
На този ден празнуват: Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо.
