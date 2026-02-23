ЗАРЕЖДАНЕ...
Интересен празник е днес
В Мала Азия, в град Смирна живяла богатата вдовица Калиста. Тя възпитала сирачето Поликарп и го обикнала като собствен син. По-късно му поверила целия си дом и имот. Поликарп не обичал богатството и раздал всичко на бедните, а самият той живеел в голямо въздържание.
Той непрестанно се молел на Бога и скоро станал уважаван епископ в Мала Азия. Поликарп непрекъснато проповядвал словото Божие и доживял до дълбока старост.
