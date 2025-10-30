Интерактивна карта показва всички участъци с контрол на средната скорост

© Народният представител Иван Белчев постави парламентарен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно липсата на публична информация и яснота за начина, по който се определя и прилага контролът на средната скорост по републиканската пътна мрежа.



В последните месеци в страната бяха въведени десетки участъци с измерване на средна скорост, но според редица граждани и шофьори липсва яснота по ключови въпроси - как се изчислява средната скорост при често променящи се ограничения, какъв е толеранса, какви са реалните параметри на контролираните отсечки и най-важното - къде са те?



"Контролът трябва да бъде ясен и предвидим, защото само тогава има възпитателен ефект. В момента обаче водачите често не знаят каква е допустимата средна скорост и как се определя тя, особено в участъци, където ограниченията се редуват - 90, 60, 70, 50, 90 километра в час. Прозрачността повишава доверието на обществото в системите за пътен контрол,“ коментира русенският депутат.



Като част от своята работа по темата, той създаде публично достъпна интерактивна карта на участъците с контрол на средната скорост в България за приложението Google Maps. Картата е достъпна на следния адрес: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MjytYiLLal33z7FYhK30uUR8C_f6bxo



"Създадох картата в рамките на час, използвайки публично достъпни данни. Това показва, че държавата може и трябва да направи тази информация официална, актуална и достъпна за всички водачи.“, допълни Белчев.



В рамките на парламентарния контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството депутатът изисква да се изготви и поддържа официална интерактивна карта на всички участъци със средна скорост, включително разрешените стойности и толеранс и да се публикува методиката, по която се определя разрешената средна скорост в участъци с различни ограничения.



"Ако Министерството реши да пристъпи към създаването на официална интерактивна карта, с удоволствие бих предоставил безвъзмездно достъп до вече изготвената карта, за да спестим време, усилия и средства“, каза народният представител.



Инициативата има за цел да повиши прозрачността, доверието и безопасността на движението по българските пътища.



