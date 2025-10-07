Интензивните валежи в сряда се пренасят на нови места, риск от наводнения и нов сняг

© През следващото денонощие (8 октомври) времето в Югоизточна България временно ще се поуспокои, това прогнозира Meteo Bulgaria.



Акцентът се пренася върху Северна и Североизточна България, където ще бъдат най-интензивните валежи в сряда. На североизток и по Северното Черноморие ще се развият и силни гръмотевични бури тази нощ.



Нови 50-100 л/кв.м. и то към вече наличните 80 от нощес и днес из Плевенско например. Висок е рискът от наводнения в Предбалкана и в Дунавската равнина, така че съветваме властите, а и жителите по места там да са нащрек.



Ако Ви предстои пътуване от/към планините, бъдете подготвени за усложнена пътна обстановка. Въпреки че по този циклон снежната граница е по-високо, пак ще "пада" и докъм 1200-1300 метра. В Стара планина и по Родопите ще се трупа още нова (дебела) снежна покривка и като цяло в тези масиви ще е най-много пресният сняг